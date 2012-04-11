Горсовет Севастополя принял программу развития русского языка

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 65 депутатов - подавляющее большинство.

Начальник Управления культуры и туризма СГГА Наталья Дацюк, представляя на заседании сессии проект программы, сообщила, что основной ее целью является поддержка развития и функционирования русского языка во всех сферах города, сохранение культурно-исторического наследия, патриотического воспитания.

По ее словам, «финансирование программы составит не менее 1 млн грн». При этом, по информации Н.Дацюк, 778 тыс грн планируется выделить на финансирование по линии (программа состоит из соответствующих 4-х разделов) культурной деятельности (раздел предполагает, в частности, финансирование пополнения библиотечных фондов, на что планируется потратить 155 тыс грн, кроме того – на приобретение костюмов для трех творческих коллективов, пропагандирующих русскую культуру). 128 тыс грн предполагается выделить по разделу «Образование» (пополнение школьных библиотечных фондов и повышение квалификации учителей русского языка), 88 тыс грн - по разделу поддержки СМИ (имеется в виду финансирование цикла телепередач, посвященных русскому языку и культуре), 6 тыс грн – на содействие развитию других языков.

На финансирование общегородских праздников и 9 фестивалей, пропагандирующих русский язык и русскую культуру, планируется выделить 196 тыс грн, а на театральные постановки по пьесам русских классиков - 165 тыс грн.

Лидер фракции коммунистов в горсовете Василий Пархоменко во время выступления на сессии подверг критике некоторые разделы программы. «Мы по этой программе симфоническому оркестру даем на поддержку определенную сумму. И теперь я с ужасом думаю: что же, он только Чайковского и Мусоргского будет исполнять? А Бетховена и Моцарта – нет? И не дай Бог Глинка – у него же, говорят, украинские корни есть!?», - иронично отметил он. Депутат добавил: «Ну каким образом музыка, которая сама по себе является интернациональной, может финансироваться по этой программе?».

В.Пархоменко также отметил, что «верх идиотизма у нас получился с театром танца: дорогие друзья, они что – теперь будут танцевать только кадриль? А как же вальс - не будут уже, и не дай Бог – гопак!?».