Янукович обещает, что украинцы не станут заложниками высокой цены на газ

Об этом В.Янукович заявил во время встречи с кандидатами на должности глав районных государственных администраций.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главы государства, он напомнил, что «в наследство от предшественников нынешняя власть получила чрезвычайно сложную ситуацию» в газовом вопросе.

«Цена на газ с доходами «Нафтогаза Украины» ежемесячно не балансировалась и не балансируется приблизительно на 500 млн долларов. То есть доходов «Нафтогаза» хватает на 50% оплаты цены на газ. Что в таком случае нам надо было делать? То, что нам советовали некоторые международные институции - то есть поднять цену на газ по меньшей мере на 50% для потребителей Украины?.. Эти цены должны были вырасти вдвое. Мы этим путем не пошли», - сказал Президент.

В.Янукович объяснил, что власть не пошла на такой шаг потому, что «хорошо осознавала - для граждан это неприемлемо, большинство социально необеспеченных людей такую цену не выдержат».

Президент также прибавил, что существенное повышение цены на газ является также неподъемным для национальных промышленных предприятий. Для них это будет означать убыточность и потерю конкурентоспособности на мировых рынках.

«Для экономики это тупик. Мы не пошли на повышение цен», - отметил В.Янукович.