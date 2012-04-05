На Банковой божатся, что осьминоги не попадут на стол Януковича

Об этом говорится в ответе руководителя Главного управления обеспечения доступа к публичной информации Администрации Президента Дмитрия Иванеско на запрос "Украинской правды».

"Закупленные ГП "Гарант-сервис" деликатесные изделия и дорогие напитки (лобстеры, осьминоги, креветки, крабы, шампанское "Вдова Клико" и другие изделия) не попадут на стол главы государства или других государственных служащих. Они будут использованы для обслуживания иностранных посольств и других заказчиков услуг ГП "Гарант-сервис" на условиях оплаты", - говорится в сообщении.

Д.Иванеско подчеркнул, что ГП "Гарант-сервис" является "самостоятельным хозяйствующим субъектом" и осуществляет коммерческую деятельность, которая "определяется экономической целесообразностью и спросом заказчиков".

"Деликатесные продукты закупаются в определенных спросом со стороны заказчиков объемах", - заявил он.

Ссылаясь на информацию ГУД, Д.Иванеско отметил, что наибольшим потребителем услуг "Гарант-сервиса" являются расположенные в Киеве посольства иностранных государств и офисы международных организаций, другие юридические и частные лица и граждане.

"Они ежегодно заказывают банкеты и приемы в честь национальных праздников и по другим поводам. Выбор в пользу ГП со стороны иностранных посольств и других заказчиков обусловлен комплексом факторов, основные из которых – высокая безопасность питания, соответствие услуг требованиям международного протокола, опыт в проведении мероприятий на высшем государственном и международном уровне и т.п.", - говорится в ответе.

Также сообщается, что во время заказа обслуживания дипломатических приемов заказчик определяет меню. «Для удовлетворения потребностей заказчиков ГП "Гарант-сервис" осуществило закупку указанных вами продуктов и напитков. Они будут использованы для обслуживания мероприятий за счет заказчиков", - отметил Д.Иванеско.

Он также отметил, что в 2011 году в результате осуществления коммерческой деятельности ГП "Гарант-сервис" перечислило в бюджет налоги в сумме 5,1 млн грн.

Как сообщалось, согласно "Віснику державних закупівель", ГП "Гарант-сервис" заказало поставку пищевых продуктов на 9,16 млн. грн.

Продукты приобретены для столовых ГУД по ул. Банковая, 11, и ул. Шелковичная, 1. Приобретена рыбная продукция, в том числе живые лобстеры по 340 грн/кг, осетровая икра по 900 грн за 113-граммовую баночку, живые устрицы, клыкач по 480 грн/кг и др. Среди приобретенных вин шампанское "Вдова Клико" по 618 грн за бутылку.

Среди мясной продукции заказано баранье каре по 540 грн/кг, утиная печенка по 465 грн/кг.