У Яценюка заявляют, что власть пытается сорвать объединение оппозиции

Проверка Генпрокуратурой деятельности первого заместителя председателя партии «Батькивщина» Александра Турчинова в должности главы СБУ – это попытка сорвать процесс объединения оппозиционных сил.

Об этом идет речь в заявлении партии «Фронт Змін», сообщили УНИАН в пресс-службе организации.

«Публичные заявления представителя ГПУ являются ни чем иным, как угрозами в адрес одного из лидеров оппозиции. Это происходит именно сейчас, когда оппозиционные силы на пути к объединению подошли к предметному обсуждению его формата», - подчеркивается в заявлении.

По убеждению партии «Фронт Змін», власть «испугалась и пошла по понятному для нее сценарию – открытие надуманных дел в отношении оппозиции, угрозы и запугивания».

В то же время «Фронт Змін» сделает все, чтобы защитить соратников по оппозиции и не позволить власти сорвать процесс объединения оппозиционных сил, заверили в партии.

Как сообщал УНИАН, 4 апреля в ГПУ заявили о проведении проверки по поводу достоверности обвинений в адрес первого заместителя лидера партии «Батькивщина» А.Турчинова в незаконном выделении квартир в период, когда он занимал должность главы СБУ.

«Правоохранительные органы проводят проверку по заявлению ветеранов спецназа о привлечении Турчинова к уголовной ответственности за подкуп журналистов», - сказал начальник Главного управления по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Украины Андрей Курысь.

«Заявители утверждают, что А.Турчинов, занимая должность главы СБУ, незаконно выделял квартиры угодливым журналистам», - добавил он.