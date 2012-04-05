Яценюк: решением КС сегодня власть запустила фальсификацию выборов
Лидер «Фронта Змин» Арсений Яценюк заявляет, что своим сегодняшним решением Конституционный Суд по указанию власти изменил избирательный закон, который был принят путем сложного диалога парламентским большинством и оппозицией.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.
«Партия регионов осознает, что по данному закону она проиграет выборы в октябре. Поэтому она начала масштабную фальсификацию выборов через решение КС, которое позволяет Партии регионов получить дополнительные мандаты в подконтрольных ей округах», - сказал А.Яценюк.
По его словам, своим решением КС отменил создание участков за границей, которые были прикреплены к городу Киеву, и создает три дополнительных округа в регионах, подконтрольных Партии регионов. «Власть понимает, что киевляне их не поддержат, поэтому надеется получить дополнительные мандаты в регионах, где сможет сфальсифицировать выборы», - заявил А.Яценюк, подчеркнув, что избирательный процесс фактически начался, и представители ПР в который раз решили изменить правила игры «под себя».
Он заявил, что парламент должен принять решение о неизменности процедуры определения одномандатных округов и невозможности внесения изменений в закон о выборах в целом.
«Объединенная оппозиция выиграет выборы, несмотря на махинации Конституционного суда, судьи которого должны понести ответственность как за сегодняшнее решение, так и за незаконное изменение Конституции Украины», - сказал А.Яценюк.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 апреля, Конституционный Суд Украины по результатам рассмотрения представления, внесенного 59 депутатами из фракции Партии регионов, обнародовал решение, которым признал неконституционной норму о закреплении заграничных избирательных участков к одномандатным округам в Киеве, которая предусмотрена ч.2 ст.22 Закона «О выборах народных депутатов».
Мотивируя свое решение, КС отметил, что эта норма не обеспечивает принципа равного и свободного избирательного права избирателей, которые проживают или находятся за пределами Украины, отражения их волеизъявления, а также способствует значительному увеличению количества избирателей в Киеве, которые не связаны с территориальной общиной столицы.
При этом Конституционный Суд в своем решении напомнил решение Европейского суда о применении аналогичной нормы в государстве Лихтенштейн, в котором была признана возможность отмены права голосования избирателей, которые постоянно проживают за пределами страны, не знакомы с особенностями внутренней ситуации и не могут определиться со своими кандидатами.