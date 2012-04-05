Яценюк: решением КС сегодня власть запустила фальсификацию выборов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

«Партия регионов осознает, что по данному закону она проиграет выборы в октябре. Поэтому она начала масштабную фальсификацию выборов через решение КС, которое позволяет Партии регионов получить дополнительные мандаты в подконтрольных ей округах», - сказал А.Яценюк.

По его словам, своим решением КС отменил создание участков за границей, которые были прикреплены к городу Киеву, и создает три дополнительных округа в регионах, подконтрольных Партии регионов. «Власть понимает, что киевляне их не поддержат, поэтому надеется получить дополнительные мандаты в регионах, где сможет сфальсифицировать выборы», - заявил А.Яценюк, подчеркнув, что избирательный процесс фактически начался, и представители ПР в который раз решили изменить правила игры «под себя».

Он заявил, что парламент должен принять решение о неизменности процедуры определения одномандатных округов и невозможности внесения изменений в закон о выборах в целом.

«Объединенная оппозиция выиграет выборы, несмотря на махинации Конституционного суда, судьи которого должны понести ответственность как за сегодняшнее решение, так и за незаконное изменение Конституции Украины», - сказал А.Яценюк.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 апреля, Конституционный Суд Украины по результатам рассмотрения представления, внесенного 59 депутатами из фракции Партии регионов, обнародовал решение, которым признал неконституционной норму о закреплении заграничных избирательных участков к одномандатным округам в Киеве, которая предусмотрена ч.2 ст.22 Закона «О выборах народных депутатов».

Мотивируя свое решение, КС отметил, что эта норма не обеспечивает принципа равного и свободного избирательного права избирателей, которые проживают или находятся за пределами Украины, отражения их волеизъявления, а также способствует значительному увеличению количества избирателей в Киеве, которые не связаны с территориальной общиной столицы.

При этом Конституционный Суд в своем решении напомнил решение Европейского суда о применении аналогичной нормы в государстве Лихтенштейн, в котором была признана возможность отмены права голосования избирателей, которые постоянно проживают за пределами страны, не знакомы с особенностями внутренней ситуации и не могут определиться со своими кандидатами.