Попов открыл движение по обновленной развязке (фото)

С сегодняшнего дня новопостроенная эстакада заменит неудобный светофорный поворот в сторону Парковой аллеи, который на протяжении длительного времени был основной причиной заторов на Набережном шоссе. Эстакаду построили в очень короткие сроки, соблюдая при этом все нормы строительства, сообщает официальный портал киевской власти.

«Сейчас мы вводим в эксплуатацию объект, о котором еще год назад никто даже не мечтал. Решение о его строительстве было принято летом прошлого года. И сейчас, в очень короткие сроки, новая развязка готова обеспечить бесперебойное движение в сторону центра. Я хотел бы поблагодарить мостостроителей, которые обеспечили для Киева еще одну транспортную победу», - отметил во время церемонии официального открытия транспортной развязки Александр Попов.

Общая длина эстакады - чуть более 361 метров, при ее строительстве использовали исключительно строительные материалы украинского производства, строили руками киевских мостостроителей. Важнейшей задачей реконструкции транспортной развязки является увеличение пропускной способности прямых потоков Набережного шоссе, максимальное упрощение движения основных левоповоротных потоков и обеспечения безопасности движения транспорта.