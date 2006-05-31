ГПУ выявила многочисленные нарушения в работе Киевской областной прокуратуры

Генеральная прокуратура Украины в ходе проверки выявила многочисленные нарушения в работе Киевской областной прокуратуры по соблюдению земельного законодательства - об этом сообщила на заседании коллегии Генпрокуратуры заместитель Генерального прокурора Татьяна КОРНЯКОВА.

Она сообщила, что в ходе проверки в Киевской области возбуждены 7 уголовных дел, внесены 63 протеста, а также привела факты, которые свидетельствуют о низкой эффективности работы правоохранительных органов области в сфере земельных отношений.

В частности, сказала Т.КОРНЯКОВА, установлено, что в Киевской области сельсоветами земельные участки предоставляются в пользование и собственность без проектов отводов.

Так, решением Пырновского сельсовета Вышгородского района в 2004 году без заключения государственной землеустроительной экспертизы передан в аренду ЧП ”Альянс плюс” земельный участок площадью 10 га на 40 лет.

„Председатель сельсовета, не имея соответствующей лицензии, лично выехал на место и отвел участок в натуре, что привело к незаконному использованию земли и дальнейшей передачи ее в собственность работникам ЧП. Проект отвода земельного участка и до сих пор не разработан.

Несмотря на то, что прокурору района было известно об этой ситуации, он не принял соответствующих мер и только во время проверки по требованию Генпрокуратуры незаконные решения сельсовета были опротестованы.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело, но уже через неделю, 22 мая 2006 года, Печерский районный суд отменил постановление о возбуждении дела. Внесено апелляционное представление”, - сказала Т.КОРНЯКОВА.

Бобрицкий сельсовет вопреки закону согласовал отвод участка площадью 110 га под жилую застройку за счет земель сельскохозяйственного назначения. Прокуратура района в свое время не обнаружила этого нарушения. Незаконное решение опротестовано только после вмешательства Генпрокуратуры Украины.

Решением Здоровского сельсовета Васильковского района незаконно переданы в аренду для жилищного строительства 54 га лесного фонда 1-й группы без изменения их целевого назначения. Данное решение отменено еще в начале 2005 года, однако только сейчас природоохранной прокуратурой заявлен иск о признании договора об аренде земли недействительным.

В прошлом году в органы прокуратуры Киевской области от областного управления земельных ресурсов направлены 134 материала о возвращении самовольно занятых земельных участков общей площадью 340 га. Но прокуратурой заявлены только 40 исков, после рассмотрения которых в государственную и коммунальную собственность возвращены только 46 га земель.

В 2006 году по результатам рассмотрения исков возвращены только 9 соток земли, сказала Т.КОРНЯКОВА.

По ее словам, прокуратура области не заявляла исков о взыскании ущерба, нанесенного нецелевым использованием земли, не добивается фактического устранения нарушений закона, не обжалует незаконные судебные решения.

Случаются просчеты и недостатки в организации расследования уголовных дел и осуществимые надзору за ними. Из 60 возбужденных уголовных дел треть осталась нерасследованными.

Так, почти год Бориспольская межрайонная прокуратура расследовала незаконно возбужденное криминальное дело по факту подделки уставных документов СП „Простір”. Более того, следователям прокуратуры незаконно наложен арест на участок площадью 100 га и только в конце прошлого года Генеральная прокуратура дело закрыла и отемнила все незаконные решения по нем.