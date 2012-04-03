Пшонка наобещал Freedom House встречу с Тимошенко и Луценко

Генпрокурор В.Пшонка заверил в готовности, в пределах своей компетенции, этому способствовать.

Как сообщили УНИАН в отделе связей со средствами массовой информации ГПУ, об этом шла речь вчера во время встречи генерального прокурора Украины В.Пшонки с исполнительным директором международной неправительственной организации “Фридом Хаус” Дэвидом Креймером, координатором программ этой организации Мэтью Шаафом, вице-президентом Атлантического совета США Дэймоном Вилсоном, научным сотрудником этого совета Робертом Нуриком и директором Института массовой информации Викторией Сюмар. Во встрече также принял участие заместитель генерального прокурора Украины Анатолий Пришко.

В сообщении также отмечается, что В.Пшонка рассказал о процессе реформирования криминальной юстиции в Украине, которому присущ комплексный характер, и проинформировал о судебной и административной реформах в стране.

Он также рассказал о гуманизации криминальной ответственности и декриминализации отдельных экономических преступлений.

Кроме того, В.Пшонка отметил, что одним из главных заданий реформирования криминального законодательства является равенство обвинения и защиты. «Для нас главное сегодня – это обеспечить баланс защиты и обвинения», - сказал он.

Речь шла и о состоянии расследования резонансных уголовных дел, а также защите прав и свобод человека и гражданина в Украине. «Я, как генеральный прокурор, заинтересован в том, чтобы все законы в нашем государстве работали на защиту гражданина. Начало этому делу есть, оно вам известно. И мы дальше будем двигаться по пути европейских стандартов», - подчеркнул В.Пшонка.

Как сообщал УНИАН, Международная правозащитная организация Freedom House снизила на один пункт рейтинг политических прав в Украине – с трех до четырех. Об этом шла речь в докладе организации о состоянии свободы в мире за 2012 год, посвященном Украине, который обнародован на сайте Агентства ООН по вопросам беженцев.

“Украинский рейтинг политических прав снизился с 3 до 4 из-за усилий власти к подавлению оппозиции, включая политизированное использование судов, применения жестких мер против СМИ и применение силы для разгона демонстраций”, - написано в отчете.

В целом, по оценкам Freedom House, Украина продолжает оставаться частично свободной страной.