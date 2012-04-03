Милиция задержала псевдоинспекторов ГАИ

Как сообщили в пресс-службе ГАИ Полтавской области, мужчины переодевались в форменную одежду работников ГАИ и, выдавая себя за представителей этого подразделения, останавливали на автодорогах водителей автомобилей, преимущественно с иностранными номерными знаками, и требовали у последних деньги за «нарушение» Правил дорожного движения.

Деятельность псевдоинспекторов пресечена. Задержанному и его сообщникам придется ответить за самовольное присвоение властных полномочий по части 1 статьи 353 Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 850 гривен или арест сроком до шести месяцев, или ограничение свободы сроком до трех лет. Продолжается проверка.