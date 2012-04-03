Диагноз Тимошенко поверг в ужас ее бывшего врача

Бывший лечащий врач бютовец Вячеслав Передерий признается, что опубликованный в СМИ диагноз поверг его в ужас. Об этом он сказал в комментарии «Главкому».

Делать прогнозы, сколько времени придется лечить Юлию Тимошенко, он не решается:

«Я Тимошенко не осматривал, поэтому полагаюсь на перевод диагноза двух немецких врачей, который внимательно изучил. Там написано, что операция ей должна была быть проведена в первые две недели – то есть в острый период в сентябре. Сейчас нужно интенсивное лечение минимум полтора-два месяца, не больше трех – и если оно даст эффект, то с операцией можно повременить. И еще там сказано, что «полного восстановления нерва ожидать не следует» – то есть человек будет инвалидом! Причем непонятно, как препараты, которые ей назначены, отразятся на остальных функциях. Поэтому загадывать тут очень сложно», - сказал врач.