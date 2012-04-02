Власенко будет советоваться с Тимошенко относительно больницы

Об этом С.Власенко заявил корреспонденту УНИАН, комментируя заявление Минздрава, что лечение Ю.Тимошенко будет осуществляться в Центральной клинической больнице «Укрзалізниці».

“Для того, чтобы понять, насколько эта больница отвечает тем рекомендациям, которые дали немецкие врачи, нужно пригласить немецких врачей, чтобы они осмотрели и сказали: да, здесь можно делать всю ту терапию, которую прописали, или нет, здесь нельзя делать всю эту терапию”, - сказал он.

С.Власенко заметил, что еще две недели назад представители Минздрава заверяли, что Ю.Тимошенко здорова, и не нуждается ни в каком лечении, а теперь “они выбрали какую-то больницу” совместно с Генпрокуратурой и Государственной пенитенциарной службой. “Во-первых, их никто об этом не просил, а во-вторых, у них нет никаких юридических оснований”, - сказал защитник.

С.Власенко напомнил, что позиция Ю.Тимошенко заключается в двух вещах - безоговорочное соблюдение протокола, который писали немецкие врачи, и лечение независимыми специалистами. “Не понятно, кто будет лечить Тимошенко в больнице “Укрзалізниці”. Люди, зависимые от руководства “Укрзалізниці”, которое, в свою очередь, зависимо от Министерства транспорта и Януковича?”, - спросил он.

С.Власенко отметил, что речь идет не о том, что Ю.Тимошенко против лечения в той или иной больнице. “Она не специалист в медицине и не может определить, может та или иная больница обеспечить ее лечение”, - сказал защитник.

Отвечая на вопрос, будет ли защита обращаться к немецким врачам, чтобы они приехали в Украину и дали свое заключение относительно возможности лечения лидера “Батьківщини”, С.Власенко сообщил, что будет советоваться на этот счет с Ю.Тимошенко. “Я буду завтра видеть Юлию Владимировну, я обязательно с ней посоветуюсь на этот счет, и будет принято решение”, - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка поручил ГПтСУ и Минздраву обеспечить обследование и лечение экс-премьера Юлии Тимошенко в специализированном медицинском учреждении за пределами Качановской исправительной колонии.

В Минздраве позже проинформировали, что лечение Ю.Тимошенко планируется организовать в условиях специализированного стационара в одном из многопрофильных медицинских заведений города Харькова, в частности в Центральной клинической больнице «Укрзалізниці» в отделении патологии позвоночника и периферийной нервной системы.