Власенко настаивает, что дело RUE относится к юрисдикции суда Нью-Йорка

Об этом С.Власенко заявил в комментарии УНИАН.

Защитник отметил, что в пятницу, 30 марта, в Нью-Йорке состоялось техническое заседание суда, «на которое просто явились стороны и выразили свое первичное виденье». В то же время, С.Власенко заметил, что адвокаты ответчиков попытались подвергнуть сомнению то, что это дело относится к юрисдикции американского суда.

«Адвокаты ответчиков делали попытку подвергнуть сомнению юрисдикцию американского суда, сказав, что речь идет о сугубо украинском вопросе, который к Соединенным Штатам не имеет никакого отношения. Это неправда, потому что среди ответчиков есть ряд американских граждан и американских компаний. А также речь идет о том, что деньги, украденные из украинского бюджета, в дальнейшем инвестировались на территории Соединенных Штатов Америки. Поэтому мы считаем, что юрисдикция этого суда будет подтверждена по этому делу», - сказал С.Власенко.

Как сообщал УНИАН, в федеральном суде Нью-Йорка вечером 30 марта прошли первые слушания по иску Ю.Тимошенко к компании «РосУкрЭнерго», ее владельцу Дмитрию Фирташу, а также целому ряду ответчиков, обвиняемых в коррупции, мошенничестве и нарушении прав человека.

Иск будет рассматриваться в рамках пилотного проекта, направленного на унификацию производства в сложных гражданских международных делах. Судья Элисон Натан сообщила, что, возможно, судьбу принятия иска определит высшая инстанция - Верховный суд.

Один из адвокатов ответчиков сразу заявил суду ходатайство об отклонении иска из-за юрисдикции. «Все изложенное в иске не имеет никакого отношения к США. События происходят на территории суверенного государства, не существует механизма выполнения решений суда США на территории других стран. Это в большей степени внутреннее политическое противостояние, чем вопрос права», - заявил адвокат.

Со своей стороны, представитель Ю.Тимошенко из конторы McCallion & Associates сообщил суду, что среди ответчиков фигурируют 10 граждан Украины и 6 граждан или компаний США.

В украинском списке указаны, в частности, министр топлива и энергетики Юрий Бойко, экс-председатель Службы безопасности Валерий Хорошковский, генпрокурор Виктор Пшонка, Семен Могилевич, которого разыскивает американское ФБР, первый заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин, следователь Генпрокуратуры Александр Нечвоглод, прокурор Лилия Фролова - представитель государственного обвинения на судебном процессе против Ю.Тимошенко.