Новый «киреев» в деле Тимошенко: развод, мобилки и раздел гаража

Об этом пишет газета “Сегодня”.

Как выяснила газета, судья К.Садовский в Харькове ведет как гражданские, так и уголовные дела. «Согласно «Единому госреестру судебных решений», Садовский рассматривал расторжение брака из-за измены, дележ гаража, взыскание коммунальных долгов за воду и перерасчет пенсий детям войны. Среди уголовных - воровство мобилок, групповые кражи, разбой», - пишет «Сегодня». Газета отмечает, что на днях К.Садовский рассматривал нашумевшее в Харькове дело против троих милиционеров, которые подозреваются в избиении задержанного. «По данным прокуратуры, харьковчанина Евгения Звенигородского незаконно задержали, избили и оставили в парке умирать. Садовский распорядился отправить дело на дорасследование», - пишет издание.

«Сегодня», ссылаясь на неназванных харьковских юристов, пишет, что они отзываются об этом судье неоднозначно: «Садовский - грамотный, но им, как мне кажется, легко управлять, ведь он назначен судьей на 5 лет и еще не получил права вершить правосудие пожизненно, поэтому переживает за свою дальнейшую судьбу». В то же время адвокат Юрий Вишневецкий, напротив, характеризует его на «отлично». Он сказал: «За время моей практики я ни разу не слышал нареканий на судебные тяжбы, которые вел Садовский. Ни мне, ни коллегам не приходилось жаловаться на принятие им неправомерных решений».

В то же время отец судьи К.Садовского, который, по его словам, живет с сыном «врозь, 15 лет его не видел, мы не общаемся», сказал, что «это нельзя назвать удачным процессом в его жизни. Какое бы решение он ни принял, недовольны будут или одна сторона, или другая». Бывшая соседка семьи Садовских, пожелавшая не называться, рассказала газете, что в свое время жила вместе с ними в коммуналке на улице Чернышевского: «В последний раз я видела Костю, когда ему был 21 год. Я запомнила его как приятного молодого человека, который хорошо учился. По-моему, даже был отличником в школе. В коммуналке он жил с родителями, они держали собаку. Потом я переехала из этого дома и перестала с ними общаться».

«Сегодня» пишет, что, «как оказалось, и у Садовского, и у Киреева есть сходство не только в том, что они оба молоды. Например, и тот, и другой хорошо учились в школе, оба сейчас «универсалы» - ведут и гражданские, и уголовные дела». Газета пишет, что в МВД не исключают, что и к Садовскому, как и к киевскому судье по делу Ю.Тимошенко, будет приставлена охрана на время процесса.

Как сообщал УНИАН, Киевский районный суд Харькова обязал экс-премьер-министра Ю.Тимошенко и ее адвокатов Сергея Власенко и Андрея Кожемякина ознакомиться с материалами уголовного дела по деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины» до 28 марта 2012 года.

По информации пресс-центра СБУ, Ю.Тимошенко "обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму более 4,7 млн. грн., хищении и покушении на хищение бюджетных средств путем незаконного возмещения свыше 25 млн. грн. налога на добавленную стоимость, служебной подделке и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн. подоходного налога. Методом хищения бюджетных средств было внедрение корпорацией "ЕЭСУ" финансовой схемы сокрытия валютной выручки с использованием подконтрольных оффшорных компаний».

29 марта прокурор Харьковской области Геннадий Тюрин сообщил, что дело ЕЭСУ передано в Киевский райсуд Харькова.

Ю.Тимошенко приговорена Печерским районный судом Киева к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году. Апелляционный суд оставил в силе этот приговор. В настоящее время она отбывает наказание в Качановской исправительной колонии (Харьков).

15 мая этого года Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел (Киев) рассмотрит кассацию защиты на приговор по газовому делу.