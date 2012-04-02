Суд перенес рассмотрение дела Луценко на 23 апреля

Печерский районный суд Киева перенес на 23 апреля рассмотрение уголовного дела в отношении экс-министра внутренних дел Юрия Луценко за эпизодом о незаконной организации оперативно-розыскного дела в отношении водителя бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка Валентина Девыденко в рамках расследования уголовного дела об отравлении Президента Украины Виктора Ющенко.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение суд принял в связи с тем, что Ю.Луценко сегодня не доставлен в суд.

При этом как обвинение, так и защита Ю.Луценко заявили о невозможности рассмотрения этого дела из-за отсутствия Ю.Луценко.

Как отметила председательствующий судья, Ю.Луценко не был доставлен в Печерский суд в связи с тем, что не было получено разрешению на его доставку, поскольку что он за подсудностью на данный момент числится за Апелляционным судом.

На судебное разбирательство сегодня явились обвиняемые Владимир Тарасенко и Олег Павленов, которые работали в Департаменте уголовного розыска МВД, обвиняемые в том, что в рамках расследования дела об отравлении В.Ющенко продолжили оперативно-розыскное дело в отношении В.Давыденко.

Сам В.Давыденко также не явился на сегодняшнее судебное заседание.

В то же время на судебном разбирательстве присутствовала жена Ю.Луценко Ирина, которая, представляясь судье как защитник своего мужа, отметила, что она «пострадала от действий современной украинской власти и прокуратуры».

Следующее судебное заседание по этому делу начнется в 9.30 23 апреля.

Как сообщал УНИАН, 26 января на заседание Печерского райсуда Киева по делу Ю.Луценко по эпизоду о незаконной слежке за В.Давыденко из-за болезни не явились другие подсудимые: бывшие сотрудники Департамента оперативной службы МВД Украины Олег Павленов и Владимир Тарасенко. После этого суд выделил в отдельное производство указанный эпизод дела.

Справка УНИАН. Ю.Луценко был задержан 26 декабря 2010 года подразделением СБУ "Альфа" возле своего дома в Киеве. Он содержится в Лукьяновском СИЗО.

Ю.Луценко было выдвинуто обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (завладение государственным имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц) и ч.3 ст.365 УК Украины (превышение служебных полномочий, приведших к тяжелым последствиям).

Генеральная прокуратура обвиняла экс-министра внутренних дел в нецелевом использованием бюджетных средств на празднование Дня милиции в Национальном дворце "Украина" в 2008-2009 гг.

Кроме того, Ю.Луценко обвинялся в незаконном оформлении на работу в МВД личного водителя Леонида Приступлюка и в нарушениях, связанных с предоставлением квартиры и начислением ему пенсии.

Также Ю.Луценко обвиняли в том, что в 2009 году он в должности главы МВД, продлил оперативные мероприятия по расследованию дела об отравлении бывшего Президента Виктора Ющенко.

27 февраля 2012 года Печерский райсуд Киева приговорил бывшего министра внутренних дел к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества (643 тыс. грн. компенсации МВД за нанесенный ущерб), с лишением права занимать руководящие должности и ранга государственного служащего.

Апелляционный суд Киева 15 мая начнет рассмотрение жалобы Ю.Луценко на приговор Печерского райсуда Киева.