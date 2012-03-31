Евро-2012 поможет освободить политзаключенных в Украине?

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина», об этом говорится в его обращении к делегатам съезда «Батькивщины», который проходил вчера в Киеве.

«Сейчас вы готовитесь к следующим парламентским выборам и, учитывая ухудшение политической ситуации в Украине, я хотел бы отметить, что для всех оппозиционных партий очень важно сотрудничать», - сказал В.Мартенс.

«Мы ценим конструктивную роль, которую играет «Батькивщина» и ваш лидер Юлия Тимошенко в этом процессе», - отметил президент ЕНП.

По мнению В.Мартенса, следующие выборы станут решающими для Украины. «Вам придется защитить демократию и европейские ценности, чтобы обеспечить европейское будущее для Украины», - сказал он. «Только сотрудничество, компромисс, солидарность и доверие помогут оппозиции победить в этой битве», - подчеркнул В.Мартенс.

Он выразил удовлетворение, что во время обсуждения обновленной политической программы партии «Батькивщина» использовалась платформа Европейской народной партии. «Поэтому я рад, что ценности и принципы ЕНП будут включены в вашу политическую программу», - отметил В.Мартенс.

«От имени Европейской народной партии я хотел бы выразить нашу поддержку «Батькивщине» в избирательной кампании 2012 года. Я искренне надеюсь, что вы сможете преодолеть вызовы в Украине, чтобы реализовать ваши европейские амбиции», - сказал президент ЕНП.

"Мы призываем власти Украины уважать принципы верховенства права, права человека и прекратить преследование оппозиции, освободить Ю.Тимошенко, Юрия Луценко, Валерия Иващенко и других политзаключенных и позволить им принять участие в парламентских выборах. Во время дискуссий на последнем Саммите ЕНП наши лидеры также выразили глубокую обеспокоенность ситуацией в Украине", - говорится в его видеовыступлении.

"Переговоры между ЕС и Украиной зашли в тупик. Политический тупик относительно политически мотивированного преследования Ю.Тимошенко, Ю.Луценко, В.Иващенко и других лидеров оппозиции, а также тот факт, что Украина соскальзывает к авторитаризму, вызывают серьезную обеспокоенность.

Многочисленные обещания, которые дал Президент Янукович европейским лидерам в отношении политических узников, не были выполнены, в том числе обещание, данное мне во время моего визита в Украину в сентябре 2011 года. Поэтому я хочу сказать вам, что мы используем чемпионат Европы по футболу-2012 в качестве повода, чтобы вернуть вопросы демократии и нарушения прав человека в Украине в повестку дня", - сказал В.Мартенс.