В Чернигове депутаты Тигипко перешли к регионалам

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании очередной сессии Черниговского горсовета городской голова Александр Соколов зачитал заявления депутатов из фракции "Сильная Украина" Николая Яхимца и Сергея Вакуленко о вхождении во фракцию Партии регионов.

Кроме того, по сообщению отдела информационного обеспечения и связей с общественностью облсовета, вчера во время сессионного заседания депутатская фракция "Сильная Украина" заявила о прекращении своей деятельность. Трое ее членов, в том числе руководитель областной организации Максим Городний, влились в состав фракции Партии регионов. Кроме того, в областном совете прекратила деятельность и депутатская фракция Социалистической партии Украины. Вместо нее создана депутатская группа "За Черниговщину", которую возглавил Николай Рудьковский.

После принятия решения об объединении партии "Сильная Украина" с Партией регионов М.Городний заявил, что Черниговская областная организация "Сильной Украины" полностью разделяет решение об объединении.

По итогам местных выборов 2010 года, партия "Сильная Украина" на выборах в Черниговский областной совет набрала 3,5% голосов избирателей и получила 3 депутатских мандата, в Черниговский городской совет – 3,8% (2 депутатских мандата).