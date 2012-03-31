В Чернигове депутаты Тигипко перешли к регионалам
Депутаты областного и городского советов Чернигова от "Сильной Украины" перешли во фракции Партии регионов.
Как передает корреспондент УНИАН, на заседании очередной сессии Черниговского горсовета городской голова Александр Соколов зачитал заявления депутатов из фракции "Сильная Украина" Николая Яхимца и Сергея Вакуленко о вхождении во фракцию Партии регионов.
Кроме того, по сообщению отдела информационного обеспечения и связей с общественностью облсовета, вчера во время сессионного заседания депутатская фракция "Сильная Украина" заявила о прекращении своей деятельность. Трое ее членов, в том числе руководитель областной организации Максим Городний, влились в состав фракции Партии регионов. Кроме того, в областном совете прекратила деятельность и депутатская фракция Социалистической партии Украины. Вместо нее создана депутатская группа "За Черниговщину", которую возглавил Николай Рудьковский.
После принятия решения об объединении партии "Сильная Украина" с Партией регионов М.Городний заявил, что Черниговская областная организация "Сильной Украины" полностью разделяет решение об объединении.
По итогам местных выборов 2010 года, партия "Сильная Украина" на выборах в Черниговский областной совет набрала 3,5% голосов избирателей и получила 3 депутатских мандата, в Черниговский городской совет – 3,8% (2 депутатских мандата).