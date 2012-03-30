Коморовский позвонил Януковичу по поводу парафирования ассоциации

Об этом шла речь во время сегодняшнего телефонного разговора глав государств, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины.

В частности, В.Янукович и Б.Коморовский оценили сегодняшнее парафирование Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом как важную веху пятилетнего процесса подготовки этого уникального по содержанию и важного для обеих сторон документа. «Высоко ценю, что мы вместе вышли на этап парафирования, и что Польша поддержала нас на этом пути», - отметил В.Янукович во время разговора.

Кроме того, Президент Украины пригласил своего польского коллегу на саммит Центральноевропейской инициативы, который состоится 12 мая в Ялте. Во время разговора В.Янукович также пригласил международных наблюдателей от Польши, как и от других европейских стран, на выборы в Верховную Раду Украины, которые состоятся осенью этого года.

Разговор состоялся по инициативе польской стороны, сообщили в пресс-службе Президента Украины.