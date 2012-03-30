Бывший в.и.о. министра обороны Украины Валерий Иващенко отказался давать показания и отвечать на вопросы суда по поводу предъявленного ему обвинения относительно незаконных действий при согласовании проекта плана санации Феодосийского судомеханического завода, поскольку считает себя невиновным и ему нечего больше добавить что-либо к сказанному им в ходе досудебного следствия.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление он огласил сегодня на заседании Печерского райсуда Киева, когда суд должен был перейти к стадии получения от него объяснений и ответов на вопросы сторон-участниц процесса.

«Я отказываюсь давать показания, поскольку считаю, что мне нечего добавить к тому, о чем я давал показания на досудебном следствии и что было выяснено в ходе судебных заседаний при допросах свидетелей, исследовании материалов дела и вещественных доказательств», - сказал В.Иващенко.

Он заметил при этом, что в ходе судебных заседаний убедился в системных, грубых нарушениях своих конституционных прав. «Судом не было обеспечено равенство прав сторон, как того требуют законы и Конституция Украины. Судебное исследование дела основывается главным образом на материалах досудебного следствия, в том числе на грубо сфальсифицированных документах», - отметил, объясняя свой отказ давать показания, В.Иващенко.

Продолжая тему, он заметил, что об указанных им нарушениях свидетельствует, в том числе, нежелание суда допрашивать большинство заявленных стороной обвинения свидетелей именно в судебном заседании, несмотря на настаивании на этом со стороны защиты. «Я и мои защитники вопреки законам, Конституции Украины, общей декларации прав человека, Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод поставлены судом в условия, когда мы должны доказывать мою невиновность, а не наоборот, несмотря на то, что никаких незаконных действий я не совершал. Поэтому считаю нецелесообразным и недопустимым для себя свое участие в фарсе, а не в истинном правосудном процессе», - отметил В.Иващенко.

После того, как В.Иващенко огласил свое заявление, председательствующий в судебном процессе судья Сергей Вовк обратился к нему с уточняющим вопросом: «То есть, вы отказываетесь, в том числе, давать ответы на вопросы».

«Да, в том числе давать ответы на вопросы, поскольку у меня есть показания, которые я давал на досудебном следствии, и я от них не отказываюсь», - ответил В.Иващенко.

После этого, учтя позицию В.Иващенко, суд решил огласить его показания, представленные им на стадии предъявления обвинения.

Справка УНИАН. Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры Украины 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело по обвинению В.Иващенко в злоупотреблении служебным положением при подписании плана санации Госпредприятия Минобороны “Феодосийский судомеханический завод".

В.Иващенко был задержан в августе 2010 года. К нему была избрана мера пресечения – взятие под стражу.