Сегодня в Брюсселе подпишут только 170 страниц Соглашения с ЕС

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня журналистам заместитель министра иностранных дел Украины Павел Климкин за несколько часов до парафирования соглашения.

“Будет только одна официальная процедура”, - сказал он.

Вместе с тем П.Климкин подтвердил, что во время сегодняшней процедуры парафирования соглашения стороны проставят подписи только под 170-ю страницами политической части документа, и под первой и последней страницами торговой части соглашения.

“Было решено главными переговорщиками, что мы зафиксируем суть зоны свободной торговли”, - сказал заместитель министра.

Он отметил, что это будет означать возможность внесения определенных “чисто технических” изменений в согласованные положения торговой части соглашения, которые не будут менять ее суть, а лишь будут вытекать в ходе юридической вычитки документа.

П.Климкин также сказал, что такой путь является обычным при подготовке международных документов такого рода.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на европейского дипломата, сегодня должен состояться первый этап парафирования соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, в ходе которого стороны парафируют 170 страниц политической части документа, а также первую и последнюю страницы торговой части. Как сообщил собеседник агентства, на юридическую вычитку торговой части нужно еще несколько месяцев.

Документ на сегодняшний день состоит из 170 страниц политической части, 180 страниц – части, в которой изложена суть торговых договоренностей, а также 1350 страниц дополнений и протоколов.

Украина и ЕС начали переговоры о новом соглашении в марте 2007 года, а о зоне свободной торговли, которая является составной частью соглашения, – в начале 2008 года. В сентябре 2008 года на парижском саммите Украина-ЕС было одобрено решение о том, что новое соглашение будет носить название соглашения об ассоциации.