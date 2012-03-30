Медведчук объяснил, зачем вернулся в публичную политику

Об этом В.Медведчук сказал в интервью газете "КоммерсантЪ-Украина" (№ 53 от 30 марта).

"Может быть, это многих удивит, но это не связано с парламентскими выборами, в которых я не намерен участвовать. Более того, то, с чем я вернулся в публичную политику, не связано с желанием бороться за власть. У меня абсолютно другие цели, главная из которых отражена в моих научных исследованиях и касается построения гражданского общества", - сказал В.Медведчук.

По его словам, создание общественного движения "Украинский выбор" будет способствовать активизации деятельности гражданского сектора в период между выборами и прежде всего - с помощью проведения референдумов. "На протяжении 20 лет мы постоянно выбираем - президентов, парламенты, органы местного самоуправления. И потом через некоторое время, а иногда и сразу осознаем, что ошиблись в своем выборе. Когда можно исправить эту ошибку? Сейчас - только на очередных выборах. А что делать, если на очередных выборах мы снова ошибемся?", - пояснил В.Медведчук.

"Сейчас формой управления являются выборы. Но ведь есть еще форма управления, которая принята в цивилизованном мире - это референдумы, как местные, так и всенародные. Швейцария за 150 лет смогла провести около 170 референдумов, из них больше 120 конституционных", - отметил В.Медведчук.

Он сообщил, что намерен предложить свой вариант законопроекта о проведении референдумов в Украине. "Закон о референдуме, с которым я готов выйти к людям, нельзя разработать за несколько дней. Его появлению предшествовало изучение международного опыта, глубокая и длительная научно-исследовательская работа. То, в чем вы хотите меня заподозрить, - что Медведчук делает это под выборы - неправдоподобно, потому что тогда нужно было бы начинать года за полтора и делать это с политической силой, а не с общественным движением, чтобы на этой волне попытаться пройти в парламент. Но ведь это делается за тот срок, когда политическую силу, как говорят в мире политтехнологов, раскрутить невозможно", - заявил В.Медведчук.