Турчинов: желательно убрать нынешнюю власть мирным путем

Такой прогноз дал в интервью еженедельнику Weekly.ua первый заместитель председателя партии «Батьківщина» Александр Турчинов.

«Весь дипломатический арсенал исчерпан - все необходимые заявления, обращения к власти были сделаны. Последняя резолюция ПАСЕ содержит уже прямую угрозу санкций в случае ее неисполнения. Но оказывается, Тимошенко на свободе для этой власти страшнее перспективы экономических санкций и международной изоляции. Так что без отстранения нынешнего руководства страны от власти, желательно мирным путем, ничего не получится», - объяснил политик.

По его мнению, самый верный путь к освобождению Ю.Тимошенко - победа оппозиции на выборах.

А.Турчинов прогнозирует, что после выборов противники Виктора Януковича сформируют большинство, которое примет закон об импичменте президента и запустит процедуру досрочного прекращения его полномочий. «В кратчайшие сроки произойдет изменение законодательной базы — она будет приведена к европейским стандартам. Все это позволит нам освободить всех политических узников», - сказал А.Турчинов.