В Украине проводится «зачистка» мэров?

Как передает корреспондент УНИАН, такое предположение она выразила в местной газете “Пост громадського контролю”.

“В Украине начался процесс «зачистки» городских председателей, которые не принадлежат к партии власти, – перед выборами 2012 года. Примером этого является прекращение полномочий городского председателя в Южноукраинске, попытки это сделать в Кузнецовске”, - сказала О.Омельчук.

По мнению О.Омельчук, депутаты Нетишинского городского совета, которые 13 марта проголосовали за выражение ей недоверия, нарушили законодательство.

“Чтобы доказать это, я обратилась в суд. И, несмотря на вероятное давление на суды в Украине, я пойду до конца, даже если придется обращаться в Европейский суд”, - подчеркнула О.Омельчук.

Как сообщал УНИАН, 13 марта большинство депутатов Нетишинского городского совета проголосовали за выражение недоверия городскому председателю О.Омельчук.

Также депутаты горсовета направили обращение в Верховную Раду Украины относительно проведения внеочередных выборов городского председателя.

Справка. О.Омельчук была избрана мэром Нетишина в октябре 2010 года. На выборную должность ее поддержала партия «Фронт Змін».