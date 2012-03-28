В госреестре обнаружили 8 тысяч «двойных» избирателей

Центральная избирательная комиссия поручила органам ведения Государственного реестра избирателей уничтожить лишние записи в реестре.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании ЦИК.

Заместитель председателя ЦИК Жанна Усенко-Черная сообщила, что в марте службой распорядителя Государственного реестра избирателей и органами ведения реестра было выявлено около 8 тысяч двойных записей.

Кроме того, ЦИК другим постановлением распределила субвенции из государственного бюджета Украины местным бюджетам, необходимые для подготовки и проведения внеочередных местных выборов.

Как сообщил член ЦИК Александр Шелестов, Верховная Рада приняла 21 постановление о назначении досрочных выборов на 27 мая в 14 регионах Украины.

Также ЦИК внесла изменения в состав 4-х территориальных избирательных комиссий – в Киевской, Сумской, Черниговской и Хмельницкой областях.