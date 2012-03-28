ВАСУ посоветовал истцу по делу «Дня Свободы» обратиться в другой суд

Высший административный суд Украины закрыл производство по иску председателя Ривненской областной организации Украинской народной партии Светланы Николиной к Президенту Украины Виктору Януковичу относительно указа, которым он отменил празднование Дня Свободы 22 ноября, и посоветовал истице обратиться в другие инстанции, в частности Конституционный Суд.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УНП. (ВАСУ сегодня, 28 марта, закрыл по этому делу – УНИАН).

По словам С.Николиной, «таким способом судьи просто переложили ответственность с больной головы на здоровую».

«Если иск был подан не в тот суд, об этом нужно было сказать еще 6 января. Зачем тогда открывали производство? Зачем дважды переносили заседание по сугубо формальным причинам?!», - спрашивает истица. «Я не хочу заподозрить ВАСУ в некомпетентности. Но такие действия наталкивают на мысль о посторонних влияниях, которые доказывают, что судебная система в Украине не работает как независимая ветвь власти», - заявила она.

С.Николина также выразила возмущение по поводу игнорирования Администрацией Президента судебных заседаний. «Президент является точно таким гражданином Украины, как и кто-либо другой. И неуважение, которое он демонстрирует к суду, и таким способом к другим гражданам, не приносит пользы никому. Наоборот, это приводит к разочарованию в возможность решить вопрос в суде, и так же, это вызывает неуважение к самому Президенту и к власти, которую он олицетворяет», - подчеркнула представительница УНП.

Относительно последующих действий С.Николина заверила, что решение будет принято в течение недели. Она не исключила, что будет повторный иск с другими формулировками в ВАСУ, а также иск в Конституционный Суд.

Как сообщалось, производство по административному делу о признании незаконным Указа Президента Украины от 30 декабря 2011 года №1209/2011, которым В.Янукович отменил День Свободы 22 ноября, было открыто 23 января 2012 года судьей Высшего административного суда Украины Михаилом Зайцевым.

Справка УНИАН. 30 декабря 2011 года Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Указ «О праздновании в Украине некоторых памятных дат и профессиональных праздников», согласно которому 22 января определено как День Соборности и Свободы Украины.

Ежегодно в Украине 22 января отмечался День Соборности Украины - праздник в честь провозглашения Акта объединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики, которое состоялось в 1919 году.

Государственным праздником День Соборности Украины был учрежден Указом Президента от 21 января 1999 года.

День Свободы отмечался в Украине 22 ноября – в день начала Помаранчевой революции 2004 года. Этот праздник был учрежден указом Президента «О Дне Свободы» от 19 ноября 2005 года «…с целью утверждения в Украине идеалов свободы и демократии, воспитания у граждан чувства национального достоинства, учитывая историческое значение революционных событий осени 2004 года, которые засвидетельствовали свободолюбие украинского народа, его стремление к свободе и демократическим ценностям».