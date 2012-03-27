Балога написал Бойко письмо: Украина, вздрогни!

Министр чрезвычайных ситуаций Виктор Балога просит министра энергетики и угольной промышленности Юрия Бойко лично вмешаться в ситуацию с обеспечением пожарной безопасности на действующих атомных электростанциях Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службі МЧС, об этом говорится в письме В.Балоги к Ю.Бойко.

Как отмечается в документе, МЧС в порядке осуществления функций государственного надзора за соблюдением и выполнением требований в сфере пожарной безопасности ГП НАЭК "Энергоатом" установило, что до сих пор не реализованы противопожарные мероприятия, предусмотренные Программой первоочередных мероприятий по повышению безопасности АЭС Украины до 2005 года включительно, хотя эта программа была завершена, и вступила в силу Концепция повышения безопасности действующих энергоблоков атомных электростанций.

Кроме того, во время разработки Концепции "Энергоатом" исключил противопожарные мероприятия по перечню организационно-технических и отнес их к менее приоритетным. При этом не была разработана новая отраслевая Программа по обеспечению пожарной безопасности с учетом позитивного мирового опыта, действующих норм, правил, стандартов и рекомендаций МАГАТЭ.

А поскольку противопожарные мероприятия не вошли в Концепцию, поэтому средства на их реализацию выделялись по остаточному принципу, отметил В.Балога.

«Начиная с 2005 года и до сих пор на АЭС Украины остается неудовлетворительным состояние выполнения мероприятий, связанных с повышением уровня пожарной безопасности, и приведения противопожарной защиты действующих энергоблоков АЭС в соответствие с требованиями МАГАТЭ, Общим положением безопасности атомных станций, с Правилами пожарной безопасности в Украине, Правилами пожарной безопасности при эксплуатации атомных станций, противопожарных норм проектирования атомных электростанций с водо-водяными энергетическими реакторами», - отметил В.Балога.

Так, по его словам, из 15 действующих энергоблоков АЭС только на 7 первые помещения с электронной и электрической аппаратурой оборудованы системами газового пожаротушения. Заменены только 19 из 45 систем автоматической пожарной сигнализации каналов систем безопасности энергоблоков, хотя эту работу планировалось завершить до конца 2010 года. Только на 3 энергоблоках внедрены системы противодымовой защиты помещений и путей эвакуации, не имеющих связей с внешней средой. Кроме того, на прежнем уровне остается и состояние реализации противопожарных мероприятий на Запорожской и Южно-Украинской АЭС, констатировал В.Балога.

Ввиду вышеизложенного, глава МЧС просит министра энергетики и угольной промышленности решить указанные проблемы пожарной безопасности на АЭС Украины.