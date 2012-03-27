Генпрокуратура готовит документы для экстрадиции Авакова

Генеральная прокуратура Украины по запросу итальянской стороны готовит пакет документов для экстрадиции в Украину экс-губернатора Харьковской области Арсена Авакова.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

По данным ГПУ, по ориентировке Украинского бюро Интерпола А.Аваков был задержан 26 марта 2012 года в городе Фрозиноне (Италия).

Как сообщал УНИАН, 26 января прокуратура Харьковской области возбудила уголовное дело в отношении А.Авакова по ч. 3 ст. 365 (превышение служебных полномочий и власти, что повлекло тяжкие последствия). Экс-губернатора подозревают в причастности к незаконному изменению целевого назначения и передаче в собственность 55 га государственных земель стоимостью более 5,5 млн. грн.

31 января 2012 года А.Аваков был объявлен в международный розыск. В этот же день по представлению следователя прокуратуры Харьковской области Червонозаводским райсудом Харькова ему избрана мера пресечения в виде взятия под стражу. 31 января в квартирах А.Авакова в Харькове были проведены обыски.

В феврале А.Аваков сообщил харьковским СМИ, что находится за границей в командировке.

21 марта в прокуратуре Харьковской области сообщили, что Интерпол начал розыск А.Авакова.

27 марта в МВД подтвердили факт задержания в Италии экс-губернатора Харьковской области.