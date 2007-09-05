Мороз хочет столкнуть лбами Ющенко и Тимошенко?
13:36, 05 сентября 2007Политика
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Лидер СПУ провел пресс-конференцию
Председатель Верховной Рады V созыва Александр МОРОЗ не исключает, что в следующем составе парламента инициатором начала процедуры импичмента Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО может быть БЮТ.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции.
По словам А.МОРОЗА, в следующем парламенте может быть начата процедура импичмента Президента В.ЮЩЕНКО. «Думаю, что одним из инициаторов импичмента может быть БЮТ», - отметил он.
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