Янукович в ближайшее время посетит Китай

В ближайшее время состоится визит Президента Украины Виктора Януковича в Китайскую Народную Республику.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, об этом В.Янукович договорился с председателем КНР Ху Цзиньтао на встрече в Сеуле.

Стороны обсудили пути дальнейшей активизации торгово-экономических и финансовых отношений Украины и Китая. Речь шла также о ходе выполнения договоренностей, достигнутых по результатам визитов на высшем уровне, которые состоялись в Украину и Китай.

В.Янукович и Ху Цзиньтао договорились о визите Президента Украины в КНР, который должен состояться в ближайшее время - его точные сроки будут определены по дипломатическим каналам.

Встреча Президента Украины и председателя КНР состоялась перед началом первого пленарного заседания Саммита по вопросам ядерной безопасности.