Власть хочет успеть во второй раз осудить Тимошенко

Защитник экс-премьер-министра Украины Александр Плахотнюк считает, что власть хочет успеть во второй раз осудить экс-премьер-министра Юлию Тимошенко до результатов рассмотрения ее кассационной жалобы на приговор Печерского районного суда и Апелляционного суда Киева по так называемому «газовому» делу.

Об этом А.Плахотнюк сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве, сообщает сайт Ю.Тимошенко

"Учитывая, что на 15 мая назначено рассмотрение Высшим специализированным судом Украины жалобы на приговор по газовому делу, я считаю, что все будет делаться для того, чтобы до 15 мая получить еще один приговор. Кому-то очень нужно, чтобы уголовное дело, касающееся ЕЭСУ, как можно скорее попало в суд", - сказал адвокат.

Защитник также сомневается, что судьи, которые будут рассматривать дело относительно ЕЭСУ, сделают выводы из предыдущего судебного процесса по рассмотрению так называемого «газового» дела. "Учитывая то, с какой скоростью это дело направляется в суд, можно сделать единственный вывод, что вряд ли кого-то интересует объективное рассмотрение дела, интересуют только сроки", - добавил он.

А.Плахотнюк подчеркнул, что ограничение Ю.Тимошенко и ее защиты в сроках ознакомления с материалами дела не влияет на время, на протяжении которого дело должно быть передано в суд. "Если придерживаться уголовно-процессуального законодательства, после того как завершаются сроки ознакомления с материалами дела, защита имеет право подавать ходатайство, доказательства, делать заявления в пределах следствия, а следователь после этого должен их рассмотреть, принять решение и дополнить следствие, исходя из ходатайств", - уточнил защитник.

"Следователь должен после 28 марта рассмотреть ходатайство, принять решение, или уже заранее известно, что он откажет в удовлетворении всех ходатайств – скорее всего, так и будет. Но для того чтобы изучить ходатайство и мотивировано отказать, необходимо определенное время. Должна быть предоставлена возможность защите все же реализовать все свои права, заявить ходатайство, проверить доказательства, и только потом говорить о передаче в суд. Месяц, два месяца – я не знаю, сколько времени нужно, но, к сожалению, я должен констатировать и с большой вероятностью утверждать, что данное дело может оказаться в суде, несмотря ни на требования криминально-процессуального законодательства, ни на ходатайство защиты и те дополнительные доказательства, которые будут предоставлены, в начале апреля", - прогнозирует адвокат.

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Как сообщал УНИАН, Киевский районный суд Харькова обязал экс-премьер-министра Ю.Тимошенко и ее адвокатов ознакомиться с материалами уголовного дела относительно деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины» до 28 марта 2012 года.

Если обвиняемая и ее адвокаты до 28 марта не ознакомятся с материалами дела, они, согласно законодательству, будут считаться ознакомившимися.

Согласно решению суда, им всем будет вручена копия материалов.

По информации пресс-центра СБУ, Ю.Тимошенко "обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму свыше 4,7 млн. грн., разворовывании и покушении на разворовывание бюджетных средств путем незаконного возмещения свыше 25 млн. грн. налога на добавленную стоимость, служебном подлоге и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн. подоходного налога. Методом разворовывания бюджетных средств было внедрение корпорацией "ЕЭСУ" финансовой схемы укрывательства валютной выручки с использованием подконтрольных оффшорных компаний».