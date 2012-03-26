Попов хочет создать муниципальную полицию

Создание в столице собственной муниципальной милиции не только существенно снизит нагрузку на правоохранительные органы, но и позволит значительно улучшить уровень правопорядка. Об этом, общаясь с солдатами и офицерами Военной части 3001 Северного территориального командования МВД Украины, сказал глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов. По его словам, именно столичная муниципальная милиция может стать пилотным проектом, который впоследствии может распространиться во всех больших городах Украины.

«Проект на этапе разработки концепции. В апреле мы планируем детально обсудить ее с Министерством внутренних дел и с Кабинетом Министров. Безусловно, нам совместно с правоохранителями, нужно будет четко определить перечень тех функций, которые будет выполнять будущая муниципальная милиция. Мировая практика демонстрирует эффективность распределения функций стражей порядка на общегосударственных и местных», – сказал Александр Попов.

Среди полномочий, которыми планируется наделить муниципальную милицию, Александр Попов назвал: патрулирование, охрана зон отдыха, наведение порядка с парковкой в столице, контроль за соблюдением правил дорожного движения и другие.

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