В Качановский колонии заверяют, что их медоборудование не хуже немецкого

Медицинское оборудование для прохождения Юлией Тимошенко физиотерапевтических процедур в Качанивский колонии есть, и оно не отличается от немецкого. Об этом в эксклюзивном комментарии Агентству "Медичні новини" сообщил начальник медицинской части Качановской исправительной колонии №54 Алексей Цюра.

Он утверждает, что на данный момент, по рекомендациям немецких врачей, заключенная экс-премьер нуждается в проведении физиотерапевтических процедур, и необходимое для этого оборудование есть в наличии колонии. Оно ничем кардинально не отличается от немецкого.

"Это оборудование было предоставлено. Они (немецкие врачи – ред.) рекомендовали оборудование, это было обсуждено на совместной встрече. Это физиотерапевтическое оборудование точно такое же как и в Германии, отличается только производителем и маркой", - сказал А. Цюра.

Он также прибавил, что обеспечили Качановку именно проверенным и рабочим оборудованием: "Наше оборудование, которое предоставлено областным Управлением охраны здоровья, новое, проведена его проверка, и оно в рабочем состоянии", - прибавил врач.