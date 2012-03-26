Порошенко уже взялся налаживать сотрудничество с Таможенным Союзом

Украина и страны Таможенного союза должны выработать механизм для устранения проблем во взаимной торговле, подтверждая тем самым взаимовыгодность двустороннего сотрудничества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко в ходе встречи с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Виктором Христенко.

«Если бы мы выработали тот механизм, который бы позволил эффективно устранять недопонимание, дискуссии и обеспечить, с моей точки зрения, главную антикризисную меру – это взаимное открытие рынков наших государств для наших производителей, я считаю, что это будет примером подлинного взаимовыгодного сотрудничества», - сказал П. Порошенко.

Он отметил, что у Украины есть серьезный интерес к развитию сотрудничества с ЕврАзЭС, и подтверждением этому было участие Президента Украины Виктора Януковича в саммите ЕврАзЭС 19 марта.

«Участие нашего Президента было демонстрацией серьезного интереса, который Украина проявляет к деятельности организации», - сказал П.Порошенко.

Также он высказал надежду на активизацию и оптимизацию сотрудничества между Украиной и Россией в ключевых сферах после обретения РФ полноправного членства во Всемирной торговой организации.

«Мы серьезно рассчитываем на то, что после официального вступления и начала функционирования России в формате ВТО у нас также появятся достаточно серьезные возможности по стратегическому партнерству в ключевых сферах: в энергетике, машиностроении, в том числе в транспортном машиностроении, в аграрной сфере, в сфере высоких технологий», - сказал П.Порошенко.