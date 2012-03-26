Пресс-конференция «Доведённые до отчаяния киевские художники готовы к протестам»
В среду, 28 марта, в 11.30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Почему киевские художники, доведённые до отчаяния, готовы к акции протеста и гражданского неповиновения?».
Организаторы: ОО «Киевский форум», Национальный союз художников Украины (НСХУ).
Речь пойдёт о том, что в Киеве проводится политика уничтожения изобразительного искусства. Как это делается? Что делают художники, чтобы избежать колоссальных долгов и, как результат, не потерять творческие мастерские? Какая реакция государственной и городской власти на письма, обращения и запросы, которые уже год пишут НСХУ и его члены?
Участники пресс-конференции:
автор и ведущая социального ток-НЕшоу «Киевский форум» Рена Назарова;
председатель Киевской организации НСХУ, заслуженный деятель искусств Украины Леонид Сотник;
председатель секции критики и искусствоведения Киевской организации НСХУ, заслуженный деятель искусств Украины Алексей Роготченко;
народный художник Украины, лауреат Национальной премии им. Т. Г. Шевченко Владимир Прядко;
председатель Уставной комиссии Киевской организации НСХУ Наталия Кохаль;
народный художник Украины Юлий Синькевич;
художник-скульптор, член НСХУ Виктор Коновал.
На пресс-конференции будут представлены документы и материалы, оглашено обращение к председателю КГГА Александру Попову.
Адрес: Киев, ул. Крещатик, 4, УНИАН (конференц-зал).
Телефон: (050) 442-49-79,
Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.