Пресс-конференция «Доведённые до отчаяния киевские художники готовы к протестам»

В среду, 28 марта, в 11.30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Почему киевские художники, доведённые до отчаяния, готовы к акции протеста и гражданского неповиновения?».

Организаторы: ОО «Киевский форум», Национальный союз художников Украины (НСХУ).

Речь пойдёт о том, что в Киеве проводится политика уничтожения изобразительного искусства. Как это делается? Что делают художники, чтобы избежать колоссальных долгов и, как результат, не потерять творческие мастерские? Какая реакция государственной и городской власти на письма, обращения и запросы, которые уже год пишут НСХУ и его члены?

Участники пресс-конференции:

автор и ведущая социального ток-НЕшоу «Киевский форум» Рена Назарова;

председатель Киевской организации НСХУ, заслуженный деятель искусств Украины Леонид Сотник;

председатель секции критики и искусствоведения Киевской организации НСХУ, заслуженный деятель искусств Украины Алексей Роготченко;

народный художник Украины, лауреат Национальной премии им. Т. Г. Шевченко Владимир Прядко;

председатель Уставной комиссии Киевской организации НСХУ Наталия Кохаль;

народный художник Украины Юлий Синькевич;

художник-скульптор, член НСХУ Виктор Коновал.

На пресс-конференции будут представлены документы и материалы, оглашено обращение к председателю КГГА Александру Попову.

Адрес: Киев, ул. Крещатик, 4, УНИАН (конференц-зал).

Телефон: (050) 442-49-79,

http://go.kiev-forum.org/

Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.