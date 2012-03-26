Порошенко начал кадровые чистки

Вадим Копылов уволен с должности первого заместителя министра экономического развития и торговли Украины.

Об этом УНИАН сообщил источник в Минэкономразвития.

«Решение об увольнении уже принято, и указ Президента будет вскоре опубликован», - сказал источник.

Он отметил, что увольнение В.Копылова вызвано желанием новоназначенного министра Петра Порошенко заменить первого заместителя руководителя Минэкономразвития.

По всей вероятности, отметил источник, В.Копылов будет назначен советником премьер-министра Украины Николая Азарова.

Как сообщал УНИАН, 23 марта Петр Порошенко указом Президента был назначен министром экономического развития и торговли. Ранее эту должность, являясь также первым вице-премьер-министром, занимал Андрей Клюев, занимающий сейчас пост секретаря СНБО.