Клюев готов делиться опытом с Порошенко

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Клюев считает, что назначение Петра Порошенко на должность министра экономического развития и торговли существенно усилило потенциал Кабинета министров Украины, поскольку у него есть достаточно опыта, амбиций и политической воли для продолжения реформирования украинской экономики и эффективного реагирования на многочисленные вызовы в этой сфере.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.Клюева, таким образом секретарь СНБО прокомментировал назначение П.Порошенко.

"Хочу поздравить Петра Алексеевича с возвращением на работу в Кабинет министров. Хотя перед ним сегодня стоит немало сложных задач, я уверен, что государственническое мышление, свойственное Порошенко, поможет ему быстро освоиться в новом качестве", - сказал А.Клюев.

По его словам, он готов помогать П.Порошенко и как человек, который ранее отвечал за этот сектор работы правительства, и как секретарь СНБО Украины.

А.Клюев выразил уверенность, что П.Порошенко будет продолжать реализовывать ключевые правительственные программы - по дерегуляции экономики, по улучшению бизнес-климата, по развитию внутреннего рынка.

Как сообщал УНИАН, 23 марта Президент Виктор Янукович своим указом назначил П.Порошенко министром экономического развития и торговли Украины.