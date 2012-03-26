Медведев считает, что при нем отношения с США были лучше, чем при Путине

Президент России Дмитрий Медведев считает, что последние три года были лучшими в российско-американских отношениях за прошедшее десятилетие.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом Президент РФ заявил после переговоров с Президентом США Бараком Обамой в Сеуле.

«Я сказал, что несмотря на то, что та перезагрузка, о которой довольно много говорили в последние три года, оценивается по-разному, я считаю абсолютно полезным то, что мы делали в последние три года. Считаю, что это были, может быть, лучшие три года в истории взаимоотношений между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки за последнее десятилетие», - сказал Д.Медведев.

По его мнению, за этом время сторонам удалось многое сделать - начиная с Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений и заканчивая сотрудничеством по наиболее чувствительным международным вопросам.

Также Д.Медведев поблагодарил Б.Обаму за поддержку при вступлении РФ во Всемирную торговую организацию. Он рассчитывает, что Конгресс США также отменит поправку Джексона–Вэника.

Президент России сообщил, что в ходе переговоров с Президентом США обсуждалась проблематика противоракетной обороны.

«Мы говорили о том, что время не упущено. Сотрудничество и обсуждение всех аспектов, связанных с реализацией идеи европейских ПРО, может быть более активным, договорились о том, что в настоящий момент время для работы специальных технических экспертов», - сказал он.

При этом Д.Медведев подчеркнул, что несмотря на то, что Россия и США в этом вопрос остаются на своих позициях диалог на эту тему необходим.

«Если говорить предельно прямо – у нас ещк есть время для того, чтобы договориться и прийти к сбалансированному решению, имея в виду тот опыт, хороший опыт, который мы с Б.Обамой накопили при подготовке Договора об СНВ, и который, надеюсь, будет использован и для нахождения решения этой весьма непростой проблемы», - сказал Д.Медведев.

По его словам, президенты обсудили также ситуацию в Сирии, Афганистане, иранскую ядерную проблему.

Д.Медведев пригласил Б.Обаму посетить Россию.