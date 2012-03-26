Торжества по поводу 30-летия Киевского картонно-бумажного комбината

Публичное акционерное общество «Киевский картонно-бумажный комбинат» - самое большое предприятие целлюлозно-бумажной индустрии Украины, готовится к торжествам по поводу 30-летнего юбилея производственной деятельности, а именно – сдаче в эксплуатацию первого производственного комплекса на 100 тыс. тонн картона.

В пятницу, 30 марта, в 18.00 в Обуховском районном центре культуры и досуга состоится чествование коллектива комбината, праздничный концерт при участии известных украинских коллективов, а также встречи с друзьями и партнерами комбината в непринужденной обстановке.

На торжественное мероприятие приглашены представители высшей власти, руководство администрации и совета Киевской области и Обуховского района, руководство города Обухов, партнеры, представители СМИ.

Контактное лицо:

Ирина Попова

тел. +38 (044) 520-97-12.