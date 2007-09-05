В Европе считают, что Мороз поторопился

Содокладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы по Украине Ханне СЕВЕРИНСЕН считает рассмотрение Верховной Радой 5-го созыва вопроса о депутатской неприкосновенности несвоевременным. Такое мнение она выразила в интервью „Немецкой волне”.

По словам Х.СЕВЕРИНСЕН, делегация ПАСЕ приветствует инициативу украинских политиков относительно ограничения депутатской неприкосновенности. Впрочем, отметила она, соответствующие изменения в законы необходимо принимать после выборов.

„Неприкосновенность нужно ограничить. Но я не уверена, что следовало рассматривать этот вопрос в парламенте, который по сути является недееспособным. В нем нет 300 полномочных депутатов”, - отметила Х.СЕВЕРИНСЕН.

Она также сообщила, что члены международной делегации по мониторингу подготовки к досрочным парламентским выборам обеспокоены процедурой голосования на дому. Содокладчик ПАСЕ выразила надежду, что эта процедура не приведет к повторению фальсификаций, которые имели место на президентских выборах 2004 года.

По мнению Х.СЕВЕРИНСЕН, политическую ситуацию в стране удастся стабилизировать, если власть и оппозиция согласуют сбалансированный текст Конституции, который будет вынесен на общенациональный референдум.