СМИ: На «Свободе» отработали новую «технологию» снятия кандидатов
На выборах мэра Обухова представителя ВО «Свобода» Валерия Воробца отстранили от выборов весьма необычным образом
На выборах мэра Обухова представителя ВО «Свобода» Валерия Воробца отстранили от выборов весьма необычным образом.
Как сообщает корреспондент ZN.UA, в феврале Валерия Воробца официально зарегистрировали претендентом на пост городского головы Обухова, выдав удостоверение кандидата в мэры №3. Однако вскоре он был срочно вызван в Киевский окружной административный суд. Оказалось, что доверенное лицо кандидата в мэры от Партии регионов обратилось с иском к Обуховскому горизбиркому.
Истцу откуда-то стало известно, что Воробец перед регистрацией сдал не все положенные документы. Речь шла о заявлении в горизбирком о регистрации, т. е., о документе, без которого регистрация была бы невозможной. Заметим, что члены горизбиркома голосовали за соответствующее решение в полном составе. Если заявление действительно исчезло, то речь могла идти только об утере или краже документа, случившихся уже после регистрации. То есть кандидат в этом случае должен был быть потерпевшей стороной.
На судебное заседание не явились ни председатель горизбиркома, ни его секретарь, несущие ответственность за сохранность документов и выдающие удостоверение кандидату, ни полтора десятка членов комиссии, голосовавших за решение о регистрации. Ходатайство Воробца обеспечить явку свидетелей на заседание суда не приняли во внимание.
Горизбирком в суде представлял один человек. Его заинтересованность в том, чтобы суд признал решение о регистрации кандидата недействительным, была совершенно очевидной, сообщает корреспондент ZN.UA. Он не защищал интересы горизбиркома, а соглашался со всеми утверждениями истца. Обе стороны этого странного процесса (истец и ответчик) выглядели сообщниками. В итоге суд лишил Воробца кандидатского статуса.