СМИ: На «Свободе» отработали новую «технологию» снятия кандидатов

На выборах мэра Обухова представителя ВО «Свобода» Валерия Воробца отстранили от выборов весьма необычным образом.

Как сообщает корреспондент ZN.UA, в феврале Валерия Воробца официально зарегистрировали претендентом на пост городского головы Обухова, выдав удостоверение кандидата в мэры №3. Однако вскоре он был срочно вызван в Киевский окружной административный суд. Оказалось, что доверенное лицо кандидата в мэры от Партии регионов обратилось с иском к Обуховскому горизбиркому.

Истцу откуда-то стало известно, что Воробец перед регистрацией сдал не все положенные документы. Речь шла о заявлении в горизбирком о регистрации, т. е., о документе, без которого регистрация была бы невозможной. Заметим, что члены горизбиркома голосовали за соответствующее решение в полном составе. Если заявление действительно исчезло, то речь могла идти только об утере или краже документа, случившихся уже после регистрации. То есть кандидат в этом случае должен был быть потерпевшей стороной.

На судебное заседание не явились ни председатель горизбиркома, ни его секретарь, несущие ответственность за сохранность документов и выдающие удостоверение кандидату, ни полтора десятка членов комиссии, голосовавших за решение о регистрации. Ходатайство Воробца обеспечить явку свидетелей на заседание суда не приняли во внимание.

Горизбирком в суде представлял один человек. Его заинтересованность в том, чтобы суд признал решение о регистрации кандидата недействительным, была совершенно очевидной, сообщает корреспондент ZN.UA. Он не защищал интересы горизбиркома, а соглашался со всеми утверждениями истца. Обе стороны этого странного процесса (истец и ответчик) выглядели сообщниками. В итоге суд лишил Воробца кандидатского статуса.