Яценюк рассказал экс-президенту Латвии, в чем проблема украинской власти

Оппозиция пойдет на выборы в Верховную Раду Украины «единым фронтом и победит». Об этом сказал народный депутат Украины, лидер партии «Фронт перемен» Арсений ЯЦЕНЮК во время встречи в Брюсселе с седьмым президентом Латвии Валдисом ЗАТЛЕРСОМ в рамках его участия в Брюссельском форуме.

Как сообщили УНИАН в пресс службе «Фронта перемен», в ходе встречи они обсудили необходимость подписания Соглашения из ЕС об ассоциации и зоне свободной торговли.

В.ЗАТЛЕРС отметил: «Вы должны четко давать сигнал Европе, что далеко не все шансы потеряны, посылать позитивный сигнал о том, что в Украине состоятся перемены».

В пресс-службе отмечают, что когда он поинтересовался, почему в Украине такой низкий уровень поддержки власти, А.ЯЦЕНЮК ответил, что «основная проблема украинской власти в том, что она погрязла в коррупции и потеряла доверие людей».

По сообщению пресс-службы, А.ЯЦЕНЮК также встретился с министром иностранных дел Швеции Карлом БИЛЬДТОМ, который пригласил его посетить Швецию 2-3 апреля с целью обсуждения европейских перспектив Украины.