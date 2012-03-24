Из ПР выгнали депутата: обвиняют в админдавлении и антисемитизме

Днепропетровская областная организация Партии регионов 23 марта исключила из партии заместителя председателя Днепропетровского областного совета по исполнительному аппарату – начальника отдела по вопросам политической стратегии и защиты конституционных прав граждан, депутата облсовета Викторию ШИЛОВУ с мотивировкой «использование административного давления в личных целях, разжигание межнациональной вражды и нарушение партийной этики».

Об этом говорится в официальном сообщении облорганизации ПР, переданном УНИАН.

«Результаты внутреннего расследования Контрольной комиссией подтвердили факты использования В.ШИЛОВОЙ административного давления на работников бюджетной сферы в личных целях, которая требовала от руководителей Новомосковского района собирать на встречи с ней, часто в рабочее время, врачей, коммунальщиков, педагогов, вынужденных часами слушать ее выступления.

В.ШИЛОВА приехала в Новомосковскую центральную больницу, ворвалась в детское отделение во время тихого часа, нарушая все существующие правила и охранный режим, говорится в сообщении.

Также Днепропетровская облорганизация ПР заявляет, что газета "Правий берег Вікторії Шилової" издателем и редактором которой является она сама, «способствует разжиганию межнациональной вражды и изобилует антисемитскими материалами».

В разговоре с корреспондентом УНИАН В.ШИЛОВА сообщила, что о своем исключении из Партии регионов она узнала постфактум, поскольку на заседание исполкома облорганизации ПР, которое состоялось вчера, ее не пригласили.

В.ШИЛОВА при этом отвергла обвинения в проявлении с ее стороны админдавления и разжигания межнациональной вражды, выразив сомнение в наличии доказательств таких фактов у облорганизации ПР.

В.ШИЛОВА также сообщила, что вчера вечером узнала о своем освобождении от должности заместителя председателя Днепропетровского областного совета.

«Вчера вечером охрана не пустила меня в здание областного совета, где в кабинете мне нужно было забрать лекарства и личные вещи. В отделе кадров мне сообщили, что я освобождена от должности. С приказом о своем освобождении я пока не ознакомлена», - сказала В.ШИЛОВА.

Она связывает свое исключение из ПР и увольнение с работы публичной критикой эксперимента по проведению реформы здравоохранения в Днепропетровской области и изобличении чиновников региона в незаконном присвоении госимущества в особо крупных размерах.