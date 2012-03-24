Фюле: уголовное дело Тимошенко - только вершина айсберга

От Украины зависит, как быстро вступит в силу экономический блок Соглашения об ассоциации с ЕС, а именно - относительно создания зоны свободной торговли . Об этом сказал Еврокомиссар по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан ФЮЛЕ вчера во время встречи с народным депутатом Украины, лидером политической партии «Фронт Змін» Арсением ЯЦЕНЮКОМ в ходе Брюссельского форума.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Фронту Змін», Ш.ФЮЛЕ отметил, что «существенный прогресс в восстановлении демократических прав и свобод, прекращение уголовного преследования Юлии ТИМОШЕНКО и других политических узников, обеспечение ей надлежащего медицинского лечения, дадут возможность ввести в действие Соглашение об ассоциации с ЕС без ратификации национальными парламентами стран ЕС». По его словам, это отнесено к компетенции Европейской комиссии, Совета ЕС и Европарламента.

А.ЯЦЕНЮК обратился к Ш.ФЮЛЕ с просьбой «поддержать и усилить сигнал, что Украина является частью Большой Европы. «Президенты меняются, а Украина остается». При этом он подчеркнул, что «Украина как часть Европейского Союза нужна прежде всего 46 миллионам украинцев».

Лидер «Фронту Змін» отметил, что «Украине необходимо подписать и ратифицировать Соглашение об ассоциации с ЕС. Мы уверены, что новый парламент, в котором будет сформировано демократическое большинство, это сделает». Именно поэтому, по его словам, для Украины крайне важно проведение честных и прозрачных выборов. «Мы не должны допустить манипуляций, связанных с переписыванием избирательного закона, которые власть пытается сделать, используя Конституционный Суд», - подчеркнул А. ЯЦЕНЮК

Ш.ФЮЛЕ заметил, что уголовное дело Ю.ТИМОШЕНКО является только вершиной айсберга. По его словам, речь идет о системных и глубоких реформах и преобразованиях в Украине. При этом он добавил, что без решения системных проблем европейская интеграция Украины будет под вопросом.

Ш.ФЮЛЕ также сказал, что не будет посторонним наблюдателем, ведь много сделал для развития отношений между Украиной и Европейским Союзом, и для него важно, чтобы это Соглашение состоялось.