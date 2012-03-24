Томенко думает, что власть сознательно уничтожает систему охраны здоровья

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО направил обращение Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ и генеральному прокурору Виктору ПШОНКЕ с просьбой объяснить, чем обусловлена ситуация, сложившаяся в Украине с ценами на газ для разного рода учреждений.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, он сообщил, что, как отмечается в сообщениях средств массовой информации и обращениях, поступающих в Верховную Раду, несмотря на то, что правительство Николая АЗАРОВА заложило в бюджете как прогнозируемую цену на газ 413 долларов за тысячу кубометров, когда речь идет о его закупке для содержания социальной и гуманитарной сферы, речь идет уже о цене на уровне 600-900 долларов за тысячу кубометров.

Для примера Н.ТОМЕНКО привел лишь несколько случаев, о которых пишут СМИ.

Так, сельсовет одного из сел Донецкой области заключил соглашение с ПАО «Мариупольгаз» на поставки газа, предназначенного для котельных детского сада, сельского дома культуры и сельского совета по цене 875 долларов за тысячу кубов; коммунальное учреждение Киевского облсовета «Киевская областная детская больница» заключило соглашение с ГП «Киево-Святошинское УЭГХ «ОАО по газоснабжению и газификации «Киевоблгаз» на поставки газа стоимостью 784 долларов; Ужгородская общеобразовательная специализированная школа-интернат Закарпатского облсовета заключила соглашение с ПАО «Закарпатгаз» на поставки газа стоимостью 705 долларов и тому подобное.

Н.ТОМЕНКО отметил, что таких примеров, когда разница прогнозируемой цены, заложенной правительством в бюджете, и цены по договору составляет 200 и более процентов, множество по всей территории Украины.

В то же время, ссылаясь на информацию в СМИ, Н.ТОМЕНКО добавил, что ПАО «Львовгаз» заключило ряд соглашений с ПАО «НАК «Нафтогаз Украины» на поставки в 2012 году газа, среди которого и газ собственной добычи по цене 138 долларов за тысячу кубометров.

По словам вице-спикера, эта ситуация наталкивает на несколько вопросов: кто осуществляет государственную политику в области обеспечения газом, прежде всего заведений образования и культуры в сельской местности, поскольку разница в цене достигает фантастических сумм и почему эта сумма не отвечает заложенной в бюджете.

Кроме того, Н.ТОМЕНКО отметил, что интересным остается вопрос, что происходит с газом собственной добычи, который, ПАО «Львовгаз», например, закупает по 138 долларов за тысячу кубометров.

По убеждению Н.ТОМЕНКО, вывод следующий: «или правительство не контролирует этот вопрос и дало на откуп приватизированным известными олигархами облгазам, или сознательно уничтожается сельское образование, здравоохранение с целью дальнейшей «оптимизации» через закрытие, поскольку очевидно, что в таких обстоятельствах местное самоуправление не способно будет финансово содержать систему образования, здравоохранения, даже на уровне оплаты жилищно-коммунальных услуг и выплаты заработных плат».