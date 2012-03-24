Что будет с Межигорьем после смены власти

Лидер партии "Свобода" Олег Тягнибок обещает выселить президента Виктора Януковича из нынешней резиденции, в случае прихода к власти.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Интер".

"Конечно, мы имеем в список стратегических предприятий, которые нужно вернуть государству. Вряд ли резиденция в "Межигорье" войдет в список предприятий", - отметил он.

"Справедливость восторжествует. Детский дом можно будет там сделать, лагерь отдыха... Что-то будет, но не резиденция", - заверил Тягнибок.

При этом политик не ответил на вопрос, будет ли Янукович привлечен к уголовной ответственности за отчуждение этого государственного имущества, замечает Украинская правда.