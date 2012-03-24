Азаров заявляет, что поддержит Попова

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что правительство будет поддерживать председателя Киевской городской государственной администрации Александра ПОПОВА.

Об этом премьер написал на своей странице Facebook, отвечая на вопрос о большом количестве МАФов в Киеве и о том, что городские власти неэффективно работают вопросе упорядочения торговли.

"Вы неправы относительно ПОПОВА. Им лично очень много делается для наведения порядка. Но снос - это всегда проблема, особенно там, где когда-то было выдано разрешение на его установку. И потом, за любым сносом стоят люди. Поэтому ПОПОВ наводит и будет наводить порядок в Киеве, а мы его будем поддерживать", - написал Н.АЗАРОВ.