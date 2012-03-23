Азаров лично приедет поздравить мэра Обухова

Премьер-министр Николай АЗАРОВ уверен, что кандидат от Партии регионов честно победил на выборах мера города Обухов Киевской области.

Об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил во время общения с пользователями Facebook.

«Это очень важное событие. К этим выборам мэра Обухова было привлечено внимание множества иностранных наблюдателей, большое количество сотрудников Посольства США находилось на избирательных участках, и наш кандидат одержал убедительную победу. Это показатель большого доверия людей к нашей политической силе. Люди понимают, что трудно проходит процесс выхода из кризиса, и трудно живется людям», - написал Н.АЗАРОВ.

По его мнению, граждане уверены, что именно Партия регионов сможет улучшить их жизнь.

«И поэтому в трудной политической борьбе наш кандидат одержал убедительную победу. Это опровергает клевету наших политических оппонентов, которые говорят о фальсификациях, нарушениях, а здесь этот пример показал, что можно победить в честной политической борьбе. Я завтра приеду лично поздравить нового мэра с убедительной победой», - подчеркнул глава правительства.

Как сообщал УНИАН, 18 марта состоялись внеочередные выборы Обуховского городского головы.

Постановлением городской избирательной комиссии победителем признан выдвиженец Партии регионов Александр ЛЕВЧЕНКО, за него проголосовали 38,6% избирателей.

А.ЛЕВЧЕНКО более чем на 20% опередил своего ближайшего конкурента.