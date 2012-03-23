В Минздраве ждут от Тимошенко согласия лечиться в тюрьме

Украинские врачи ждут согласия от экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, которая отбывает наказание в Качановской исправительной колонии, чтобы начать лечение согласно рекомендациям международной медицинской комиссии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, об этом врачи учреждения и привлеченные медицинские специалисты г. Харькова заявили сегодня во время пресс-конференции в Качановской исправительной колонии. Специалисты разъяснили основные моменты разработанных рекомендаций украинских и немецких медиков относительно лечения Ю.ТИМОШЕНКО, продемонстрировали возможности медицинского оборудования, пообщались с журналистами.

Врачи проинформировали, что по результатам обследования и согласно заключениям как украинских, так и немецких врачей, в оперативном вмешательстве или направлении в специализированное лечебное заведение Ю.ТИМОШЕНКО не нуждается.

Также врачи сообщили, что ждут согласия от Ю.ТИМОШЕНКО, чтобы начать лечение согласно рекомендациям международной медицинской комиссии. В частности, врач Ю.ТИМОШЕНКО Татьяна ДЕМЧЕНКО отметила, что в ходе проведенных обследований после встречи с немецкими коллегами был разработан комплексный индивидуальный план лечения экс-премьера, однако, по словам Т.ДЕМЧЕНКО, заключенная по состоянию на сегодня, 23 марта, уже трижды отказалась от реализации утвержденного плана лечения.

Кроме того, Т.ДЕМЧЕНКО отметила, что, хотя Ю.ТИМОШЕНКО и акцентирует внимание на сохранении болевого синдрома, она не дает согласия на медицинский осмотр специалистами узкого профиля. «Как только ТИМОШЕНКО даст согласие на лечение, медики начнут проведение лечения в соответствии с утвержденным комплексным индивидуальным планом лечения», - отметила она.

На вопрос журналиста относительно динамики состояния здоровья Ю.ТИМОШЕНКО врач ответила, что с момента осмотра смешанной международной медицинской комиссией (14-15 февраля - УНИАН) состояние заключенной улучшилось. Т.ДЕМЧЕНКО объяснила, что такая динамика объясняется использованием ходунков, которые позволяют перераспределять нагрузку на мышцы тела.

«Конечно, ее состояние здоровья, по сравнению с моментом, когда ее осматривали члены международной медицинской комиссии, лучше. Ю.ТИМОШЕНКО уже не лежит, а передвигается с помощью ходунков, использование которых позволяет ограничить болевой синдром, перераспределив нагрузку на другую группу мышц», - сказала Т.ДЕМЧЕНКО.