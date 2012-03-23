Онлайн-конференция «Услуги Киевского центра занятости по профобучению безработных»

В понедельник, 26 марта, в 10:00 в Киеве, в пресс-центре Информационного агентства «Наш продукт» состоится онлайн-конференция: «Преодолеть безработицу с новой профессией или повышенной квалификацией».

Участники:

Татьяна Пянтак – начальник отдела организации профессионального обучения Киевского городского центра занятості.

Тема онлайн-конференции: «Услуги Киевского городского центра занятости по профессиональному обучению безработных граждан».

Начальник отдела организации профессионального обучения Киевского городского центра занятости расскажет об организации профессионального обучения безработных согласно потребностям рынка труда и требованиям работодателей, об уровне их трудоустройства после обучения и ответит на вопросы граждан.

Свои вопросы задавайте на сайте организатора мероприятия на веб-странице.

Видеотрансляция онлайн-конференции в Интернете будет осуществляться по веб-ссылке.

Контактные данные организатора мероприятия:

Виктория Шилингер,

PR-специалист пресс-центра

т. 044-593-6144

ф. 044-593-6141

моб. 097-658-4585

e-mail: presscentr@ianp.com.ua