«Батькивщина» заявляет, что Ефремов врет о ее причастности к насильнику

Партия “Батьківщина” заявляет о непричастности одного из уманских насильников к партии.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении пресс-службы партии.

«Батьківщина» заявляет, что сегодняшний комментарий руководителя парламентской фракции Партии регионов Александра ЕФРЕМОВА по поводу ужасного криминального преступления в Умани имеет целью “показать обществу, что не только члены ПР насилуют и сжигают людей, так как это имело место в Николаеве, где с участием выродка из «Молодых регионов» была совершена зверская расправа над 18-летней Оксаной МАКАР, которая сегодня в больнице борется за собственную жизнь”, – говорится в заявлении пресс-службы.

В «Батьківщині» считают, что именно для того, чтобы отвлечь внимание людей от николаевской трагедии, А.ЕФРЕМОВ сделал заявление о якобы причастности к подобному преступлению в Умани представителя “Батьківщини”.

«Учитывая это, заявляем, что слова ЕФРЕМОВА являются абсолютной ложью. Александр РУМИК не имеет никакого отношения к нашей политической силе, он не является ни руководителем партийной организации, ни членом «Батьківщини», – заявили в партии.

«Для нас важно не только то, где и в какой политической силе нашелся подонок, а чтобы он, невзирая на политические, властные, партийные «крыши», неизбежно ответил перед законом. Закон должен быть один для всех…И для уманских подонков… И для многих других мажоров, которые сегодня, чувствуя собственную безнаказанность, устроили кровавые сафари в стране», – говорится в сообщении пресс-службы.

Партия «Батьківщина» требует привлечь к строгой ответственности преступников из Умани, Николаева или любого другого населенного пункта, независимо от их причастности к партиям или высоким должностям.

Как сообщал УНИАН, в Умани Черкасской области пятеро молодчиков изнасиловали 19-летнюю девушку.

20 марта милиция возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса (изнасилование, совершенное группой лиц). Задержаны все пятеро насильников.

Сегодня А.ЕФРЕМОВ заявил, что один из участников изнасилования девушки в Умани является сыном члена БЮТ.

«В Умани 5 подонков изнасиловали девушку. По нашей информации, один из тех, кто принимал участие в изнасиловании, является сыном одного из руководителей партийной организации и штаба БЮТ в городе Черкассы», - сказал он.