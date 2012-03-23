В Тернопольской ОГА не видят «ничего такого» в замене Шевченко Януковичем

Начальник управления образования и науки Тернопольской облгосадминистрации Иван ЗАПОРОЖАН считает искусственным разжигание страстей в школе села Мишковичи Тернопольского района, где в вестибюле вместо портрета Тараса Шевченко повесили портрет Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как сообщил И.ЗАПОРОЖАН корреспонденту УНИАН, сегодня в школу прибыли депутаты районного совета от оппозиционных сил.

«Приехали депутаты районного совета, стали вести съемку, инициируют созыв родительского собрания. Это каким законом предусмотрено, что родительские собрания у нас уже созывают депутаты? Мне позвонили по телефону из школы, но я сказал, чтобы не создавать там никаких конфликтов и чтобы учителя обеспечивали учебный процесс», – заявил И.ЗАПОРОЖАН.

Он заметил, что портрет В.ЯНУКОВИЧА в вестибюле повесили еще в апреле прошлого года.

«В школе обновляли стенды, и по центру, где висит государственная символика, повесили портрет Президента, что здесь такого? Портрет Тараса Шевченко перевесили в уголок духовности, который расположен здесь же, в вестибюле справа. Там висел портрет Ивана Франко и молитва, так решили, что портрет Шевченко там будет более уместным», – объяснил И.ЗАПОРОЖАН.

Он выразил убеждение, что нагнетание страстей по поводу замены портретов обусловлено приближением выборов.

По убеждению И.ЗАПОРОЖАНА, политикам не удастся саботировать учебный процесс в школе, поскольку родители не выступали против замены портретов в вестибюле.

«Закон об образовании говорит, что учебный процесс разграничен с политическим. Так зачем сейчас втягивать школу в политику? Зачем эти разговоры о бойкоте занятий? Сегодня забрать портрет Президента, завтра будут требовать забрать еще государственные символы. Я не понимаю таких подходов», – сказал И.ЗАПОРОЖАН.

Как сообщал УНИАН, недавно представители ВО «Батьківщина» обнаружили, что в вестибюле школы села Мишковичи портрет Т.Шевченко заменили портретом В. ЯНУКОВИЧА. После обнародования этой информации в Интернете появился призыв к ученикам и родителям бойкотировать занятия, пока в школе не вернут на место портрет Т.Шевченко.